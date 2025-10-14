Стычка в Тернополе с людьми в камуфляже: ТЦК заявил, что привлекает к "оповещению" боевые подразделения

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

Реклама

После столкновения в Тернополе между гражданскими и неизвестными в военной форме и балаклавах областной ТЦК и СП сделал объявление. Сам инцидент там не прокомментировали, однако сообщили, что привлекают к оповещению граждан боевые подразделения.

Об этом говорится в заявлении на Facebook-странице Тернопольского областного ТЦК и СП.

В областном военкомате прокомментировали «разного рода материалы о мобилизационных мероприятиях на территории Тернопольской области», которые в последнее время распространяются в социальных сетях и медиапространстве. В ТЦК отметили, что человеческий капитал в разрезе мобилизационных мероприятий является определяющим. Именно поэтому ВСУ проводят мобилизационные мероприятия с учетом новых подходов и привлечения боевых подразделений к процессу оповещения граждан.

Реклама

"Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди побратимов и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур», — говорится в заявлении Тернопольского областного ТЦК.

Там также опровергли тезис о том, что «воюют только бедные». Отмечается, что на фронте служат предприниматели, учителя, айтишники, фермеры, врачи и другие.

В военкомате акцентировали, что на сегодня мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и в ресторанах и ночных клубах, где находится «социально активная молодежь мобилизационного возраста, бизнесмены и представители активных общин». В ТЦК объяснили, что это позволяет обеспечивать равенство всех перед законом и опровергает миф о «не равной мобилизации».

«Напоминаем: во время действия военного положения не существует абсолютных исключений по мобилизации, решающими являются только законные основания для отсрочки, бронирования или освобождения от прохождения военной службы, а само соблюдение воинского учета не является формальностью, а часть общей обороны, что напрямую влияет на безопасность каждого украинца и украинки», — отметили в Тернопольском областном ТЦК.

Реклама

Что известно о стычке в Тернополе?

13 октября стало известно о массовой стычке в Тернополе между гражданскими и людьми в военной форме и балаклавах. Конфликт вспыхнул, когда местные жители взялись «освобождать» футбольного тренера Сергея З., которого вместе с женой сутки держали в авто. По словам жены, мужа задержали возле магазина, несмотря на то, что он не находится в розыске. Тернопольский ТЦК заявил, что их «работников здесь нет».

По информации источников издания «20 минут», «рекрутинг» в Тернополе якобы проводят бойцы одной из бригад, связанные с определенной общественной организацией. В то же время в рекрутинговых центрах отмечают, что ни одно военное подразделение, кроме ТЦК, не имеет полномочий проводить мобилизационные мероприятия.