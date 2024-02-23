"Стыдно за Запад": британский доброволец записал эмоциональное обращение

Британский медик-добровольец обратился к западным политикам из-за их нерешительности в поддержке Украины.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Медик отметил, что ему стыдно за Западный мир, который он представляет, где политики ежедневно колеблются и не могут принять решения по оказанию помощи Украине.

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"Как вы смеете ежедневно так себя вести? Представьте себе, что это ваши дети были на месте украинцев, представьте себя хотя бы раз на их месте", – обратился он к западным политикам.

Пока это видео уже набрало в Сети Х более 500 тысяч просмотров только на основном аккаунте его распространения.

Ранее мы писали, что польский военнослужащий Международного легиона ГУР с позывным "Роберт", присоединившийся к легиону 2022 года, рассказал, почему польские добровольцы воюют на стороне Украины.

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