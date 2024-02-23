"Стыдно за Запад": британский доброволец записал эмоциональное обращение

Видео активно распространяется по Сети.
Британский медик-добровольец обратился к западным политикам из-за их нерешительности в поддержке Украины.
Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Медик отметил, что ему стыдно за Западный мир, который он представляет, где политики ежедневно колеблются и не могут принять решения по оказанию помощи Украине.
"Как вы смеете ежедневно так себя вести? Представьте себе, что это ваши дети были на месте украинцев, представьте себя хотя бы раз на их месте", – обратился он к западным политикам.
Пока это видео уже набрало в Сети Х более 500 тысяч просмотров только на основном аккаунте его распространения.
Ранее мы писали, что польский военнослужащий Международного легиона ГУР с позывным "Роберт", присоединившийся к легиону 2022 года, рассказал, почему польские добровольцы воюют на стороне Украины.
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