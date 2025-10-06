Су-27 и МиГ-29 стали ударными самолетами по целям на передовой — эксперт

Су-27 / © Википедия

Украинская тактическая авиация претерпела существенные изменения в применении после интеграции западных истребителей.

Об этом рассказал в интервью Radio NV подполковник, лётчик 39-й бригады тактической авиации Андрей Онуфрак.

Самолеты советского образца, такие как Су-27 и МиГ-29, теперь выполняют преимущественно ударные функции, работая по наземным целям вдоль линии фронта.

«На этом этапе и Су-27 и МиГ-29 выполняют очень большой объем работы, который мы помогаем разделить с F-16. Так что нельзя сказать, что самолеты русского эталона ничего не делают. Они даже делают иногда больше, чем те же образцы западного вооружения», — подчеркнул Онуфрак.

Изменение профиля: от воздушных боев до «дипстрайков»

По словам пилота, F-16 взяли на себя большую часть задач по уничтожению воздушных целей. Это позволило экипажам советских машин «переквалифицироваться» и сосредоточиться на работе именно по земле, что раньше не являлось их основным профилем.

«Это стало нашим основным профилем, потому что мы адаптировали наши самолеты к западным вооружениям, используем бомбы западного образца, нашего образца, начиная от GBU разных калибров до ракет-обманок MALD», — пояснил Онуфрак.

Летчик отметил, что среди приоритетных целей для их ударов сейчас российские операторы БПЛА и офицеры в передовых командных пунктах.

Применение боеприпасов варьируется в зависимости от значимости объекта.

«Иногда мы можем применять 100-килограммовые боеприпасы, иногда боеприпасы больших калибров, в зависимости, какая именно цель, насколько она важна для уничтожения и сколько там есть этих операторов, или это другие (военные РФ — ред.) в командных пунктах, где они дислоцируются», — подытожил подполковник.

Эта переориентация подтверждает стратегию ВСУ максимально эффективно использовать существующий авиационный парк, распределяя задачи в соответствии с возможностями самолетов и интегрированного западного вооружения.

