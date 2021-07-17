Суббота будет жаркой, однако местами ожидаются грозовые дожди: прогноз погоды в Украине на 17 июля

Днем воздух прогреется до +35°.
В субботу, 17 июля, в Украине будет довольно жаркая погода, однако в некоторых регионах ожидаются осадки.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня днем в западных, северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°, в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°.
В Киеве суббота будет жаркой и без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.
Напомним, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.