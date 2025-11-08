Субботник для учителей в Одессе: как педагоги отреагировали на обязательное мероприятие в 7 утра

Школа / © Freepik

Учительница из Одессы Екатерина Приз рассказала, что их с коллегами заставили участвовать в «субботнике», начавшемся в 7 утра в пятницу. В сообщении от администрации было сказано, что все педагоги должны прийти.

Об этом она написала в своем посту в Threads.

Учительница уточнила, что время начала субботника было изменено с 10 утра на 7 утра. Также отмечено, что эти требования не зависели от руководства учебного заведения.

«Как вы оцениваете ситуацию, когда учителям устраивают субботник в 7 утра — это нормально или абсурд? Особое внимание на слова „явка обязательна“, — написала педагогиня, прикрепив скриншоты из чата.

В сообщении говорилось, что на субботник должны прийти все преподаватели, включая технический и педагогический персонал. Украинцы удивились таким требованиям со стороны учебного заведения, поскольку

«Кто поедет, тот и поедет. Это явно не норма, но, как показывает практика, все возмущаются друг с другом, но все равно уходят. И в 7 утра, и в 6, и ночью, если руководство прикажет», — комментируют пользователи.

«А у вас в трудовом договоре есть пункт о субботнике? Нет? Тогда это ваше личное решение — идти или не идти», — пишут другие.

«Пусть покажут, где в должностных обязанностях учителя прописан пункт о субботниках. И если вы все же выйдете, как это будет оплачено? И вообще вы не в рабстве. А слово „нет“ — это полное и завершенное предложение», — добавляют комментаторы в их трудовом договоре такие условия не прописаны.

