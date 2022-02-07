"Субсидии еще нет": в Днепропетровской области соцработник нашла мертвым пенсионера

"Субсидии еще нет": в Днепропетровской области соцработник нашла мертвым пенсионера

Мужчина оставил предсмертную записку.

Сегодня, 7 февраля, в Апостолово социальный работник пришла к пенсионеру и обнаружила его повешенным.

Об этом пишет местное издание “Свои. Кривой Рог".

Также читайте Самоубийство лицеиста в Одессе: появились неожиданные детали

66-летний мужчина повесился на кухне. Рядом с ним была найдена предсмертная записка. Там было коротко написано: "Так будет лучше всех, субсидии еще нет".

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Новости Сумской области: пенсионерка пыталась совершить самоубийство

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге пожилой мужчина покончил с собой после смерти своей жены. Он повесился в своей квартире.

Читайте также: