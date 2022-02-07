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"Субсидии еще нет": в Днепропетровской области соцработник нашла мертвым пенсионера

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"Субсидии еще нет": в Днепропетровской области соцработник нашла мертвым пенсионера

Мужчина оставил предсмертную записку.

Сегодня, 7 февраля, в Апостолово социальный работник пришла к пенсионеру и обнаружила его повешенным.

Об этом пишет местное издание “Свои. Кривой Рог".

66-летний мужчина повесился на кухне. Рядом с ним была найдена предсмертная записка. Там было коротко написано: "Так будет лучше всех, субсидии еще нет".

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Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге пожилой мужчина покончил с собой после смерти своей жены. Он повесился в своей квартире.

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