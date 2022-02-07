"Субсидии еще нет": в Днепропетровской области соцработник нашла мертвым пенсионера

Мужчина оставил предсмертную записку.
Сегодня, 7 февраля, в Апостолово социальный работник пришла к пенсионеру и обнаружила его повешенным.
Об этом пишет местное издание “Свои. Кривой Рог".
66-летний мужчина повесился на кухне. Рядом с ним была найдена предсмертная записка. Там было коротко написано: "Так будет лучше всех, субсидии еще нет".
Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге пожилой мужчина покончил с собой после смерти своей жены. Он повесился в своей квартире.
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