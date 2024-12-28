Субсидии, минималка и услуги связи: чего ожидать украинцам в 2025 году

С нового года в Украине произойдет немало изменений во многих областях жизни.

С нового года в Украине вступят в силу новые изменения в налоговом законодательстве, кроме того, будет постепенное повышение пенсий и изменение выплат для ВПЛ.

Чего ждать украинцам в 2025 году – читайте в материале ТСН.ua.

Цены на коммунальные услуги

До завершения отопительного сезона в 2025 году тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление не будут меняться. В частности, цена на централизованное отопление для большинства бытовых потребителей будет на уровне 1654,41 грн/Гкал, передает NV. Бизнес.

Однако эксперт по ЖКХ, тарифам и вопросам коммунального хозяйства Олег Попенко считает, что в следующем году тарифы на коммунальные услуги могут возрасти. Это подтверждается тем, что в меморандуме между Украиной и МВФ четко отмечено необходимость таких изменений.

Ликвидация МСЭК

По решению президента от 1 января в Украине ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), которые сейчас занимаются установлением инвалидности.

Их функции будут заменены новой системой оценивания повседневного функционирования лица, осуществляемого экспертными командами врачей-практиков.

Также читайте Зеленский отреагировал на введение Штатами санкций против Иванишвили: подробности

Процедура такой оценки будет происходить в электронном порядке по электронному направлению лечащего врача.

"Все сведения будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы и полностью исключать человеческий фактор, являющийся предохранителем коррупционных злоупотреблений", — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Лица с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, должны пройти оценку уже по новой процедуре. Те лица, которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения экспертной команды, но не позднее 1 июля 2025 года.

Мобилизация и военные

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что в Украине в 2025 году мобилизация будет продолжаться, ведь это необходимо для обороны и выполнения военных целей.

В 2025 году не мобилизуют украинцев, имеющих право на отсрочку, а также мужчины с бронированием.

Кроме того, не будут подлежать мобилизации граждане в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны непригодными к прохождению военной службы по результатам прохождения военно-врачебной комиссии. Также не могут призывать людей, исключенных из военного учета.

Стоит добавить, что ушедшие в СЗЧ (самовольное оставление части) военные имеют шанс вернуться на службу до 1 января 2025 года, иначе им будет грозить тюрьма. Советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян отметила, что в случае невозврата бойца в часть, года их будут разыскивать, устанавливать местонахождение. В таком случае СЗЧивец будет возвращаться на службу, но уже из-за уголовного производства и решения суда.

Военным курсантам поднимут выплаты

Заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник сообщил, что с марта 2025 курсанты 1-2 курсов будут получать выплаты на уровне минимальной заработной платы в Украине, что составляет 8 тысяч гривен.

"С учетом того, что заработная плата будет повышаться, денежное довольствие также будет увеличиваться в соответствующем коэффициенте. Курсанты 3-4 курсов, которые приравниваются к контрактной службе, будут получать более 20 тысяч гривен", – рассказал он.

Зарплаты и минималка

Размер минимальной зарплаты на следующий год утвердил Кабинетом Министров Украины при принятии проекта государственного бюджета на 2025 год.

Документом был установлен и размер прожиточного минимума на 2025 год – он остался на уровне 2024 года. То есть, это 8 тысяч минимальной зарплаты при прожиточном минимуме — 2,9 тысячи гривен.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что социальная сфера является приоритетной, поэтому ее финансирование и дальше будет стабильным. Однако о росте минимальной зарплаты пока речь не идет.

В то же время, в новом году все легальные доходы украинцев снизятся из-за роста военного сбора. И это уже произошло с 1 декабря после вступления в силу закона о повышении налогов.

Народная депутат, член Комитета ВР Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина пояснила, что чистый доход "на руки" станет меньше. "Совершенно точно все доходы, которые вы легально получаете в любом месте — это на работе как наемный работник, начисленные проценты по депозитам в банках — все это будет облагаться налогом по ставке военного сбора не 1,5%, а 5%", — заметила нардепка.

Пенсия и надбавки

В новом году украинцев ждут два этапа повышения пенсий: индексация, которая состоится в марте, и повышение размера выплат для некоторых пенсионеров летом.

Впрочем, увеличение соцвыплат возможно после изменений в законодательство. Об этом заявила министерша социальной политики Оксана Жолнович. По ее словам, повышение пенсий больше всего коснется украинцев, давно вышедших на пенсию. Министр также отметила, что большие пенсии не будут урезать.

Также читайте Зеленский заявил об ответственности России за сбитый самолет из Азербайджана

Также пенсионеров-чернобыльцев ждет дополнительная финансовая поддержка. Они смогут получить надбавки к пенсиям, превышающим 2 тысячи гривен.

Доплаты будут выплачиваться гражданам, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, и составят 2,36 тысяч гривен. Выплаты будут предоставляться при условии, что лицо:

является неработающим пенсионером;

постоянно проживала в зонах безусловного и добровольного отселения с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года.

Некоторые категории пенсионеров получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН. Выплаты возрастут у тех пенсионеров, которым в течение ноября исполнится 70, 75 и 80 лет. Впрочем, для этого есть условие — пенсия не должна превышать 10,3 тысяч гривен.

"Исторические изменения" для ФЛПов

Закон об историческом повышении налогов Зеленский подписал 28 ноября, в силу он вступил на следующий день. Основные изменения касались ставки военного сбора, налога на прибыль для банков и введения ежемесячной отчетности.

Повышенные налоги для ФЛП начнут действовать с 1 января 2025 года.

Для плательщиков единого налога военный сбор вводится с 1 января 2025 года, также ФЛПы обязаны платить единый социальный взнос (ЕСВ), ведь отменяется льгота, позволявшая ФЛПам не платить ЕСВ во время военного положения.

Помощь ВПО

В 2025 году украинцы, имеющие право на социальные выплаты и помощь ВПЛ, будут получать средства в соответствии с графиками.

Для поддержки ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных ситуациях, правительство продлило эти выплаты еще до февраля 2025 года.

автоматически без дополнительного обращения выплаты будут получать наиболее уязвимые категории переселенцев, не имеющих возможности работать:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9,4 тысяч гривен;

люди с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет; тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Министерство социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Укринформ" рассказала, что Министерство социальной политики работает над тем, чтобы ввести большую базовую социальную помощь. Но аносировала, что в следующем году выплаты вырастут.

Субсидия

С 1 декабря текущего года в Украине субсидия назначается до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля, и это правило сохранится в 2025 году. Как сообщил Пенсионный фонд, с 1 января 2025 года при подаче документов будут учитываться доход семьи за II и III кварталы 2024 года, а пенсионный доход – за ноябрь 2024 года. Субсидию могут отменить, если заявитель не уведомит об изменениях в имущественном или социальном положении.

Если отключения электроэнергии будут продолжаться и усиливаться в январе, сумма субсидии останется неизменной, поскольку она рассчитывается по социальным нормам потребления и уменьшение объема использованной электроэнергии не повлияет на помощь.

Также читайте Запасы иссякают: Украина замедляет обстрелы России ракетами ATACMS

С конца января 2025 будут назначаться субсидии на аренду жилья для ВПЛ. С 27 декабря субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц распространили на всю территорию Украины.

В Минсоцполитики сообщили, что субсидия на аренду жилья – важна для поддержки внутренне перемещенных лиц, не имеющих собственного жилья, пригодного для проживания, и не имеющих достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье.

Напоминаем – субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией.

Доплаты педагогам

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко от 1 января 2025 педагогические работники средних школ начнут получать ежемесячную надбавку к заработной плате в размере 1,3 тысяч гривен, а с 1 сентября сумма увеличится до 2,6 тысяч гривен.

Денежную надбавку в следующем году также получат:

учителя, проводящие занятия по основным предметам

психологи, оказывающие поддержку учащимся и работающие над улучшением их психоэмоционального состояния

руководители кружков, организующих внешкольные занятия и дополнительное образование

воспитатели групп продленного дня, занимающиеся детьми после уроков

Обновленная система доплат распространяется на всех учителей государственных и муниципальных средних школ.

Мобильная связь и услуги "Укрпочты"

Популярные мобильные операторы страны повысят свои тарифы с нового года, сообщает РБК-Украина. Несколько из них уже подняли цены на свои услуги.

Компания "Киевстар" просмотрела условия части тарифных планов. В среднем цена изменилась на 65 гривен по стоимости тарифа. Новая стоимость вступила в силу с 20 декабря. Новые тарифные условия учитывают рост потребления услуг абонентов, поскольку компания отследила увеличение потребления трафика в сети.

Также читайте Шольц не прочь еще раз поговорить с Путиным

Vodafone изменил стоимость тарифов новой линейки Joice и тарифа Turbo с 24 декабря 2024 года. Цены выросли на 70-120 гривен. И для абонентов, уже пользующихся этими тарифами, Vodafone отсрочит изменения и внедряет специальные условия пользования — предоставляет 3 пакета услуг по старой стоимости.

Для новых клиентов, которые станут абонентами Vodafone и совершат первый звонок до 20 января 2025 года, компания также предоставит 3 пакета услуг подряд по старой стоимости. После этого будут действовать новые цены.

Мобильный оператор lifecell подчеркнул, что последний раз пересмотр тарифов проходил более года назад и затронул только 15% абонентов. В частности, lifecell позволяет новым абонентам зафиксировать стоимость выбранных тарифов до конца 2025 года.

Также читайте США планируют передать новый пакет военной помощи Украине: подробности

С 1 января 2025 года Национальный почтовый оператор "Укрпочта" вводит новые "невесомые" тарифы на доставку посылок, которые будут зависеть не от веса отправления, а исключительно от объема, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Telegram.

Также АО "Укрпочта" в 2025 году точечно повысит тарифы для ряда зарубежных направлений, сохранит их без изменений для ключевых стран, сообщила директор департамента международных операций компании Юлия Павленко, передает " Интерфакс-Украина ".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.