Субсидии от государства на оплату коммунальных услуг: кто имеет право обратиться за помощью

Можно получать субсидию при минимальной зарплате, однако ПФУ приводит ряд условий.

На назначение субсидии на оплату коммунальных услуг могут рассчитывать малообеспеченные граждане, не способные самостоятельно платить коммуналку. Субсидии рассматриваются, если плата лица по ЖКУ больше установленного для домохозяйства обязательного платежа.

Об этом говорится в разъяснении Пенсионного фонда Украины.

"Соответственно, при определении права на назначение жилищной субсидии анализируются доходы граждан. А основным получателем считается заявитель, зарегистрированный и проживающий по адресу, указываемому при назначении субсидии", — говорится в пояснении Фонда.

Там подчеркивают, что человек может получить субсидию, если арендует жилье или если он является индивидуальным застройщиком и его дом еще не был принят в эксплуатацию.

Во время неотапливаемого сезона также можно обратиться за субсидией.

"Если лицо будет обращаться за получением жилищной субсидии в мае или июне 2024 года, то оно будет предоставлено с начала неотапливаемого сезона", — отмечают в ПФУ.

Там подчеркнули, что будут учтены доходы за III-IV квартал 2023 года, а также будет анализироваться оплата социального взноса в течение не менее трех месяцев в этот период.

В некоторых случаях субсидия может иметь нулевой размер. В частности, так происходит в неотапливаемый сезон, если доход семьи позволяет платить за коммуналку самостоятельно. В этом случае размер жилищной субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.

Напомним, с 1 мая для большинства граждан Украины перечислили жилищнуюсубсидию на неотапливаемый сезон. Также ТСН.ua сообщал о категориях людей, которым субсидию от 1 мая назначат по обращению с заявлением и декларацией о доходах и расходах.

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