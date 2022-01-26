Субсидии владельцам книжных магазинов и сертификаты на книги: Рада приняла закон о господдержке книгоиздания

Нововведения заработают с 2023 года.
Народные депутаты проголосовали о предоставлении государственной поддержки украинскому книгоизданию.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 26 января.
Так, в парламенте принят законопроект, предусматривающий предоставление так называемой субсидии владельцам книжных магазинов. Денежная помощь будет покрывать расходы на аренду помещений, если в магазине будут продавать книги на украинском языке или языках ЕС и коренных народов Украины с использованием РРО.
Также законом предусмотрено предоставление сертификатов на приобретение книг. Их будут предоставлять при получении свидетельства о рождения и при получении паспорта гражданина Украины в 14 лет.
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