Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Субсидия без справки о доходах: как получить пособие от государства в 2023 году — инструкция

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
862
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Субсидия без справки о доходах: как получить пособие от государства в 2023 году — инструкция

Субсидия без справки о доходах: как получить пособие от государства 2023 года, инструкция / Фото: УНИАН

В этом году государство упростило механизм оформления субсидий.

Теперь, если украинцы не смогут платить за коммунальные услуги в полном объеме, субсидию можно получить без справки о доходах, достаточно лишь подать заявление.

Об этом сообщил Нафтогаз.

Сделать это можно любым удобным способом, в частности:

  • в онлайн-кабинете на веб-портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;
  • на Портале Дія, по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;
  • лично подав документы уполномоченным территориальных общин в центрах предоставления административных услуг.

В заявлении на получение субсидии необходимо указать:

  • фамилия,
  • имя и отчество,
  • серию и номер паспорта,
  • ИНН,
  • состав домохозяйства,
  • дату рождения,
  • адрес,
  • удобный канал для коммуникаций,
  • ІВАN, на который хотите получать выплату.

Заявление для печати доступно по ссылке.

Большинству домохозяйств, получавших субсидии в прошлом отопительном сезоне, переназначат выплаты автоматически. Однако, как объясняют в Министерстве социальной политики, некоторым семьям следует повторно обратиться с заявлением, в частности:

  • если вы получаете жилищную субсидию по месту фактического проживания как внутренне перемещенные лица;
  • если в составе есть задекларированные лица;
  • количество лиц, фактически проживающих и зарегистрированных (задекларированных) меньше, чем количество зарегистрированных лиц;
  • обращающиеся за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
  • которые арендуют жилое помещение для проживания и обращаются за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, на заседании правительства 25 июля было принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой для быстрого назначения субсидии. Это сделает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
862
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация