Субсидия без справки о доходах: как получить пособие от государства в 2023 году — инструкция

В этом году государство упростило механизм оформления субсидий.
Теперь, если украинцы не смогут платить за коммунальные услуги в полном объеме, субсидию можно получить без справки о доходах, достаточно лишь подать заявление.
Об этом сообщил Нафтогаз.
Сделать это можно любым удобным способом, в частности:
- в онлайн-кабинете на веб-портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;
- на Портале Дія, по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;
- лично подав документы уполномоченным территориальных общин в центрах предоставления административных услуг.
В заявлении на получение субсидии необходимо указать:
- фамилия,
- имя и отчество,
- серию и номер паспорта,
- ИНН,
- состав домохозяйства,
- дату рождения,
- адрес,
- удобный канал для коммуникаций,
- ІВАN, на который хотите получать выплату.
Заявление для печати доступно по ссылке.
Большинству домохозяйств, получавших субсидии в прошлом отопительном сезоне, переназначат выплаты автоматически. Однако, как объясняют в Министерстве социальной политики, некоторым семьям следует повторно обратиться с заявлением, в частности:
- если вы получаете жилищную субсидию по месту фактического проживания как внутренне перемещенные лица;
- если в составе есть задекларированные лица;
- количество лиц, фактически проживающих и зарегистрированных (задекларированных) меньше, чем количество зарегистрированных лиц;
- обращающиеся за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;
- которые арендуют жилое помещение для проживания и обращаются за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Напомним, на заседании правительства 25 июля было принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой для быстрого назначения субсидии. Это сделает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Читайте также: