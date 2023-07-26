Субсидия без справки о доходах: как получить пособие от государства в 2023 году — инструкция

В этом году государство упростило механизм оформления субсидий.

Теперь, если украинцы не смогут платить за коммунальные услуги в полном объеме, субсидию можно получить без справки о доходах, достаточно лишь подать заявление.

Об этом сообщил Нафтогаз.

Сделать это можно любым удобным способом, в частности:

в онлайн-кабинете на веб-портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины;

на Портале Дія, по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины;

лично подав документы уполномоченным территориальных общин в центрах предоставления административных услуг.

В заявлении на получение субсидии необходимо указать:

фамилия,

имя и отчество,

серию и номер паспорта,

ИНН,

состав домохозяйства,

дату рождения,

адрес,

удобный канал для коммуникаций,

ІВАN, на который хотите получать выплату.

Заявление для печати доступно по ссылке.

Большинству домохозяйств, получавших субсидии в прошлом отопительном сезоне, переназначат выплаты автоматически. Однако, как объясняют в Министерстве социальной политики, некоторым семьям следует повторно обратиться с заявлением, в частности:

если вы получаете жилищную субсидию по месту фактического проживания как внутренне перемещенные лица;

если в составе есть задекларированные лица;

количество лиц, фактически проживающих и зарегистрированных (задекларированных) меньше, чем количество зарегистрированных лиц;

обращающиеся за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

которые арендуют жилое помещение для проживания и обращаются за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, на заседании правительства 25 июля было принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой для быстрого назначения субсидии. Это сделает социальную поддержку тех, кто в ней нуждается, еще более адресной и доступной, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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