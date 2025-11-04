Субсидия на коммунальные услуги: кто может оформить

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — один из механизмов государственной поддержки

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) из-за нехватки средств, могут обратиться за оформлением субсидии.

В ПФУ объяснили, что субсидию может оформить:

один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае разделения лицевых счетов — каждый, на кого открыт счет

человек, не зарегистрированный, но фактически проживающий в жилом помещении на основании договора аренды (или по решению суда)

ВПЛ, которая не зарегистрирована в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ)

индивидуальный застройщик, здание которого не принято в эксплуатацию, но плата за ЖКУ начисляется (к заявлению нужно добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства)

представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка

Какие документы нужно иметь для назначения субсидии

Обязательными документами есть заявление и декларация. В отдельных случаях могут также предоставляться дополнительные документы:

договор аренды жилья (если заявитель проживает в арендованном жилье)

копия договора о реструктуризации задолженности или справка ВПЛ — в случае обращения по месту фактического проживания

В ПФУ добавили, что в случае подачи заявления в период с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона — с 16 октября. Если обращение состоится позже, субсидию назначат с месяца обращения.

