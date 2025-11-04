ТСН в социальных сетях

Субсидия на коммунальные услуги: кто может оформить

Право на получение субсидии имеют лица, чьи расходы по ЖКУ превышают 15% их среднемесячного совокупного дохода.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — один из механизмов государственной поддержки

Украинцы, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) из-за нехватки средств, могут обратиться за оформлением субсидии.

В ПФУ объяснили, что субсидию может оформить:

  • один из зарегистрированных в жилом помещении лиц, а в случае разделения лицевых счетов — каждый, на кого открыт счет

  • человек, не зарегистрированный, но фактически проживающий в жилом помещении на основании договора аренды (или по решению суда)

  • ВПЛ, которая не зарегистрирована в жилом помещении, но фактически проживает в нем без заключенного договора аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ)

  • индивидуальный застройщик, здание которого не принято в эксплуатацию, но плата за ЖКУ начисляется (к заявлению нужно добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства)

  • представитель недееспособного лица или несовершеннолетнего ребенка

Какие документы нужно иметь для назначения субсидии

Обязательными документами есть заявление и декларация. В отдельных случаях могут также предоставляться дополнительные документы:

  • договор аренды жилья (если заявитель проживает в арендованном жилье)

  • копия договора о реструктуризации задолженности или справка ВПЛ — в случае обращения по месту фактического проживания

В ПФУ добавили, что в случае подачи заявления в период с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидия будет назначена с начала отопительного сезона — с 16 октября. Если обращение состоится позже, субсидию назначат с месяца обращения.

Ранее сообщалось, кто из украинцев получит льготы на отопление. Больше об этом читайте в новости.

