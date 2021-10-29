Субсидию и пенсию можно оформить через "Дію": когда заработают услуги

Субсидию и пенсию можно оформить через "Дію": когда заработают услуги

Услуги станут доступны уже в ноябре.

В Украине пенсии и субсидии можно будет оформлять через портал государственных услуг и приложение "Дія".

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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По словам руководителя развития электронных услуг Мстислава Баника, ведомство совместно Минсоцполитики уже наработали все необходимое для перевода некоторых социальных услуг в Интернет. В частности, около полутора миллионов человек ежегодно подают документы на субсидию.

В Минцифрии говорят, что уже с ноября сделать это будет гораздо проще – через приложение. Также оформить пенсии и некоторые другие соцвыплаты. Услуги станут доступны уже в ноябре.

Как сообщалось, 17 мая 2021 года Министерством цифровой трансформации были представлены новые услуги на портале и в приложении "Дія. Среди них и электронная подпись — "Дія.Підпис". Он помогает авторизоваться на некоторых порталах госуслуг, получить к ним доступ в режиме онлайн и подписывать документы со смартфоном.

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