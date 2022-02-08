Суд арестовал 14 российских самолетов, незаконно летавших в оккупированный Крым

Обвинения касаются не менее 37 российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные авиаперевозки в Крым.
Херсонский городской суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, летавших в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"По ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя Херсонский городской суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, которые перевозили пассажиров в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа" и из него и таким образом были орудием совершения преступлений", — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что российская авиакомпания "Газпром авиа" незаконно использовала 14 пассажирских самолетов для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов. Обвинения касаются не менее 37 российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные авиаперевозки в Крым.
Сообщается, что в целом по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный украинский полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.
Напомним, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, Украина может "атаковать Россию" ради возвращения украинского Крыма, который к тому же РФ и незаконно оккупировала.
Читайте также:
- Российско-оккупационные войска ищут на Донбассе новых наемников и устраивают стычки с населением с оружием
- В условиях угрозы открытой агрессии со стороны РФ доверие общества к действиям власти является сверхважной
- "С интересом ожидаем сигналы, которые Макрон привез от Путина" — Кулеба о визите президента Франции в Украину