Суд арестовал 14 российских самолетов, незаконно летавших в оккупированный Крым

Обвинения касаются не менее 37 российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные авиаперевозки в Крым.

Херсонский городской суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, летавших в закрытый Украиной пункт пропуска "Симферополь-авиа".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По ходатайствам прокуратуры АР Крым и Севастополя Херсонский городской суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика, которые перевозили пассажиров в закрытый пункт пропуска "Симферополь-авиа" и из него и таким образом были орудием совершения преступлений", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что российская авиакомпания "Газпром авиа" незаконно использовала 14 пассажирских самолетов для неправомерной переправки лиц через государственную границу Украины с нарушением правил международных полетов. Обвинения касаются не менее 37 российских авиакомпаний, осуществлявших регулярные авиаперевозки в Крым.

Сообщается, что в целом по ходатайству прокуратуры автономии наложены аресты на 263 воздушных судна, которые осуществляли регулярные пассажирские и другие перевозки в оккупированный украинский полуостров, нарушая нормы международного права и законодательство Украины.

Напомним, спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что, мол, Украина может "атаковать Россию" ради возвращения украинского Крыма, который к тому же РФ и незаконно оккупировала.

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