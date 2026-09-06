- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 197
- Время на прочтение
- 2 мин
Суд арестовал Кропиву по делу о "крышевании" колл-центров: какая сумма залога
Решение суда было объявлено 6 сентября во время заседания ВАКС.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, который фигурирует по делу о прикрытии сетей мошеннических колл-центров.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН из зала суда 6 сентября во время заседания ВАКС.
Суд постановил взять Кропиву под стражу. В то же время в качестве альтернативы содержанию под стражей определен залог в размере 120 млн грн.
Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд применить к Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой сторона обвинения предлагала определить залог в 200 млн грн.
Что известно об операции «Карфаген»
По версии следствия, Кропива является одним из фигурантов масштабного расследования НАБУ и САП, которое получило название операция «Карфаген». Правоохранители заявляют о деятельности преступной организации, которая якобы обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колл-центров за деньги.
По данным следствия, в схему могли быть привлечены работники Офиса генерального прокурора и другие приближенные лица. Речь идет, в частности, о получении неправомерной выгоды от представителей нелегальных колл-центров и дальнейшем отмывании средств.
Во время заседания прокурор также озвучивал данные о близости Кропивы к генеральному прокурору Руслану Кравченко . В частности, сторона обвинения утверждала, что Кропива якобы координировал ремонт в доме, где проживает генпрокурор, помогал с визой в США для его супруги и организовывал празднование дня рождения Кравченко в Мадриде.
Сам Руслан Кравченко отрицает свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров. 6 сентября он заявил, что отстранил работника ОГП, фигурирующего в расследовании НАБУ, и поручил подготовить его увольнение в установленном законом порядке.
Кравченко также поручил проверить работу Департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности, а работникам соответствующих структур пройти полиграф.