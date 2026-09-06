Суд арестовал Кропиву по делу о "крышевании" колл-центров: какая сумма залога

Трансляция судебного заседания по избранию меры пресечения Сергею Крапиве / © sugayoshihide.gr.jp

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю руководителя Департамента международного сотрудничества Офиса генерального прокурора Сергею Кропиве, который фигурирует по делу о прикрытии сетей мошеннических колл-центров.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН из зала суда 6 сентября во время заседания ВАКС.

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Суд постановил взять Кропиву под стражу. В то же время в качестве альтернативы содержанию под стражей определен залог в размере 120 млн грн.

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Ранее прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд применить к Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернативой сторона обвинения предлагала определить залог в 200 млн грн.

Что известно об операции «Карфаген»

По версии следствия, Кропива является одним из фигурантов масштабного расследования НАБУ и САП, которое получило название операция «Карфаген». Правоохранители заявляют о деятельности преступной организации, которая якобы обеспечивала беспрепятственную работу мошеннических колл-центров за деньги.

По данным следствия, в схему могли быть привлечены работники Офиса генерального прокурора и другие приближенные лица. Речь идет, в частности, о получении неправомерной выгоды от представителей нелегальных колл-центров и дальнейшем отмывании средств.

Во время заседания прокурор также озвучивал данные о близости Кропивы к генеральному прокурору Руслану Кравченко . В частности, сторона обвинения утверждала, что Кропива якобы координировал ремонт в доме, где проживает генпрокурор, помогал с визой в США для его супруги и организовывал празднование дня рождения Кравченко в Мадриде.

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Сам Руслан Кравченко отрицает свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров. 6 сентября он заявил, что отстранил работника ОГП, фигурирующего в расследовании НАБУ, и поручил подготовить его увольнение в установленном законом порядке.

Кравченко также поручил проверить работу Департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности, а работникам соответствующих структур пройти полиграф.

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