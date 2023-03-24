Суд арестовал скрытые активы Оксаны Марченко более чем на 440 млн грн

Суд арестовал очередные активы Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Общая стоимость арестованных активов составляет более 440 млн грн.

В частности, решение суда касается 6,8% акций ПАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А.М. Кузьмина" в Запорожье, которыми Марченко владеет через три оффшорных компании.

"Это стратегически важное предприятие специализируется на промышленном производстве почти 1 тыс. видов стали и метизов. Арест активов обезопасит их от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в конце февраля этого года по материалам СБУ было арестовано имущество Марченко более чем на 5,6 млрд грн.

Ранее суд арестовал три земельных участка во Львовской области стоимостью более 2 миллионов гривен, принадлежащих обществу, бенефициарным которого является супруга Виктора Медведчука Оксана Марченко.

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