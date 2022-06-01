Суд арестовал сжиженный газ, проданный "Укрнефтью" на нелицензированной бирже по заниженной стоимости

Ущерб составляет более 300 млн гривен.

Сотрудники ДБР расследуют уголовное производство по противоправной реализации сжиженного газа ПАО "Укрнафта" в течение апреля – мая 2022 года.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Установлено, что во время военного положения в апреле текущего года ПАО "Укрнафта" подала заявку на проведение аукциона по продаже сжиженного газа.

На заседании аукционного комитета была согласована биржа, предложенная ПАО "Укрнафта", которая не имела лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках.

Результаты аукциона имеют признаки фальсификации, поскольку победители купили сжиженный газ по цене практически в два раза ниже рыночной.

"В частности, победителем на аукционе признаны два участника с предложением цен около 28 тыс. гривен за тонну, хотя в тот же день на другом аукционе эти же компании смогли купить сжиженный газ с предложениями цен около 55 тыс. гривен за тонну. Другие участники аукциона предложения цены вообще не предоставляли", – сообщили специалисты.

Таким образом сумма нанесенного ущерба предприятию, в котором значительная государственная доля, может составить более 300 млн гривен.

В рамках производства по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (Умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или юридического лица, использование должностными лицами служебного положения вопреки интересам службы, что повлекло тяжкие последствия), ДБР арестовало указанный сжиженный газ.

Добавим, что процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, в Украине в конце апреля на АЗС возник дефицит горючего. Для урегулирования ситуации 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%. 17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на топливном рынке. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное горючее будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.