Суд арестовал закупщика Минобороны, уволенного после скандала с продуктами для ВСУ

Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, подозреваемого в коррупции.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

Экс-чиновника взяли под стражу, однако суд дал Хмельницкому возможность выйти под залог. Речь идет, вероятно, о сумме 26 миллионов гривен.

Однако прокуратура официально не разглашает сумму залога. В ведомстве лишь заявили, что считают такую сумму слишком малой и поэтому уже обжаловали такое решение.

Следует отметить, что Хмельницкий подозревается в масштабном "отмывании средств" в должности директора департамента государственных закупок Минобороны.

Напомним, ранее директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности из-за скандала с продуктовыми закупками Минобороны.

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