Суд арестовал закупщика Минобороны, уволенного после скандала с продуктами для ВСУ

Суд арестовал эксдиректора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.
Шевченковский райсуд Киева арестовал бывшего директора департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, подозреваемого в коррупции.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.
Экс-чиновника взяли под стражу, однако суд дал Хмельницкому возможность выйти под залог. Речь идет, вероятно, о сумме 26 миллионов гривен.
Однако прокуратура официально не разглашает сумму залога. В ведомстве лишь заявили, что считают такую сумму слишком малой и поэтому уже обжаловали такое решение.
Следует отметить, что Хмельницкий подозревается в масштабном "отмывании средств" в должности директора департамента государственных закупок Минобороны.
Напомним, ранее директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили с должности из-за скандала с продуктовыми закупками Минобороны.
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