Суд ЕС отказал ГПСУ в регистрации фразы "русский военный корабель..." как торговой марки

В Европейском агентстве интеллектуальной собственности считают, что данный лозунг считается чисто политическим.
Суд общей юрисдикции Европейского Союза принял решение отказать Госпогранслужбе Украины в регистрации известной фразы "русский военный корабль…" как торговой марки ЕС.
Об этом говорится в решении суда.
Администрация ГПСУ обращалась с просьбой зарегистрировать эту фразу на русском и английском языках как бренд на территории Евросоюза для широкого спектра товаров и услуг, но получила отказ.
В Европейское агентство интеллектуальной собственности объяснили, что данный лозунг считается чисто политическим, а не коммерческим выражением, что делает невозможным его использование в качестве торговой марки. По мнению суда, фраза не может выполнять основную функцию бренда, ведь средний потребитель воспринимает ее прежде всего как политическое сообщение.
Напомним, в ГПСУ изменят условия прохождения службы.
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