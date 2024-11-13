Суд ЕС отказал ГПСУ в регистрации фразы "русский военный корабель..." как торговой марки

Суд общей юрисдикции Европейского Союза принял решение отказать Госпогранслужбе Украины в регистрации известной фразы "русский военный корабль…" как торговой марки ЕС.

Об этом говорится в решении суда.

Администрация ГПСУ обращалась с просьбой зарегистрировать эту фразу на русском и английском языках как бренд на территории Евросоюза для широкого спектра товаров и услуг, но получила отказ.

В Европейское агентство интеллектуальной собственности объяснили, что данный лозунг считается чисто политическим, а не коммерческим выражением, что делает невозможным его использование в качестве торговой марки. По мнению суда, фраза не может выполнять основную функцию бренда, ведь средний потребитель воспринимает ее прежде всего как политическое сообщение.

Напомним, в ГПСУ изменят условия прохождения службы.

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