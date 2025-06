Суд избирает вице-премьеру Чернышеву меру пресечения: прямая трансляция

Алексей Чернышев в зале суда / © скриншот с видео

Реклама

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в пятницу, 27 июня, начал заседание, в ходе которого подозреваемому в коррупции вице-премьер-министру — министру национального единства Украины Алексею Чернышеву изберут меру пресечения.

Агентство Интерфакс-Украина пишет, что Чернышев прибыл в ВАКС и находится в зале суда.

Заседание открыто, поскольку суд не поддержал ходатайство адвокатов Чернышева о проведении суда в закрытом режиме, пишет Радио Свобода. Защита заявляла, что разглашение во время процесса маршрутов передвижения министра может представлять определенную опасность.

Реклама

Напомним, прокуроры просят суд отстранить Чернышева от должности вице-премьер-министра Украины и назначить ему меру пресечения в виде залога в размере 120 млн грн.

История с Чернышевым

Напомним, 13 июня НАБУ и САП сообщили о подозрении в неправомерном обогащении ряда бывших подчиненных Чернышева в Министерстве регионального развития и НАК «Нафтогаз Украины».

Нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко утверждал, что НАБУ якобы готовит подозрение Чернышеву, но этого пока так и не произошло.

17 июня Чернышев в онлайн-формате открыл форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», который состоялся в Киеве. На фоне этого в Сети стали «разгонять» слухи, что министр якобы сбежал за границу и, возможно, не хочет возвращаться в Украину.

Реклама

В Минединстве заверили, что вице-премьер Чернышев находится в плановой командировке.

В «Украинской правде» появилась статья, что подозрительная командировка Чернышева якобы может быть связана с коррупционным делом.

Скандал был вынужден комментировать лично президент Зеленский. Он заверил, что Чернышев находится в плановой командировке и обязательно вернется на Родину.

В воскресенье, 22 июня, Алексей Чернышев заявил, что вернулся в Украину.

Реклама

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СУД ПО ДЕЛУ ВИЦЕПРЕМЬЕРА АЛЕКСИЯ ЧЕРНЫШЕВОЕ ВЖИВО