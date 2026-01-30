Суд избрал экс-главе ГПСУ Дейнеко меру пресечения

Экс-глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Госпогранслужбы Украины Сергею Дейнеко в виде залога в 10 млн грн. Чиновника подозревают в систематическом получении взяток за беспрепятственное пересечение границы.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Бывшему главе ГПСУ определена мера пресечения в виде залога на сумму 10 млн грн. Экс-руководителю отдела одного из пунктов пропуска ГПСУ назначен залог в размере 2 млн грн.

На обоих подозреваемых возложен ряд процессуальных обязанностей. В частности, они обязаны являться к следователю, прокурору и суду по первому требованию, не покидать территорию Украины без соответствующего разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, а также воздерживаться от общения с другими фигурантами производства, свидетелями и любыми лицами относительно обстоятельств дела.

Кроме того, подозреваемые должны передать на хранение в уполномоченные органы загранпаспорта и другие документы, дающие право на пересечение границы.

Установленный срок действия возложенных обязанностей — до 30 марта 2026 года.

В чем подозревают Сергей Дейнеко?

Напомним, 4 января президент Владимир Зеленский уволил Дейнеко с должности главы ГПСУ, которую тот занимал с 2019 года. В то же время экс-руководитель службы был назначен советником главы МВД Игоря Клименко.

22 января НАБУ и САП провели обыски у Дейнеко. Источники информировали, что следственные действия связаны с делом о взятках от контрабанды сигарет в ЕС через закарпатские пункты пропуска.

Впоследствии в НАБУ сообщили, что разоблачили экс-главу ГПСУ и его подчиненных на систематических взятках за контрабанду сигарет. По данным следствия, в 2023 году чиновники организовали схему беспрепятственного пересечения границы для авто с поддельными дипломатическими номерами и родственниками дипломатов как пассажирами, чтобы избежать осмотров. За проезд каждой фуры пограничники получали по 3000 евро, всего задокументировано получение не менее 204 тыс. евро.