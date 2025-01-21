Суд избрал меру пресечения для эксведущего-пропагандиста

Сам Назаров назвал это решение несправедливым и заявил, что намерен его обжаловать.

Соломенский районный суд Киева принял решение о мере пресечения для журналиста и эксведущего телеканалов "Наш" и NewsOne Макса Назарова (Максима Диордике). Он взят под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 12 миллионов гривен.

Об этом сообщила корреспондентка "Радио Свобода".

Суд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, которая настаивала на содержании под стражей без права залога. Защита Назарова, в свою очередь, просил о личном обязательстве или домашнем аресте.

Сам Назаров назвал это решение несправедливым и заявил, что намерен его обжаловать.

“Никогда в своей жизни ни морально, ни каким-либо иным образом не изменял Украине, ни своим принципам, ни Конституции. Во время полномасштабного вторжения ни разу не покидал территорию Украины, работал во благо Украины”, — заявил он во время судебного заседания.

Также Назаров добавил, что журналисты не несут ответственности за выражение гостей в эфире.

Напомним, 18 января СБУ вручила подозрение пророссийскому блоггеру, экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева Максу Назарову.