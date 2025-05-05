Суд избрал меру пресечения экс-заместителю руководителя ОПУ Смирнову

Андрей Смирнов

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Суд определил меру пресечения экс-заместителю руководителя ОПУ Андрею Смирнову. Его будут содержать под стражей.

Об этом сообщила корреспондентка «Суспільного».

Позиция Смирнова

Ранее бывший замглавы Офиса президента Андрей Смирнов прокомментировал новые подозрения против себя. Он назвал их «лайфхаком от НАБУ и САП, как ловить «большую рыбу».

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«Когда у тебя истекают все сроки расследования по делу (незаконное обогащение), а перспектива доказывания слабая, то: вручай новое подозрение по факту принятия предложения неправомерной выгоды три года назад. Добавляй туда же легализацию средств, полученных якобы преступным путем. Тоже три года назад. Пиши посты в сетях о разоблачении на получении взятки, что противоречит ими же написанным сообщениям о подозрении», — отмечает бывший заместитель Ермака.

Он анонсировал, что впоследствии может написать обширный текст, в котором опровергнет все обвинения против себя.

Напомним, Смирнов подозревается в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупных размерах.