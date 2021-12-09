Суд избрал меру пресечения еще двоим участницам побоища на школьном стадионе в Запорожье

Две нападавшие будут находиться под домашним арестом.

В Запорожье суд избрал меру пресечения двум девушкам, которые избивали школьниц на одном из школьных стадионов 22 ноября.

Об этом сообщает ZaБор.

Судебные заседания по факту жестокого избиения проходили 8 и 9 декабря в Запорожье. Вчера в СИЗО на 60 суток отправили "организаторшу" избиения школьниц. Сегодня, 9 декабря, еще двоих участниц избиения девушек отправили под ночной домашний арест.

Относительно "оператора", снимавшего побоище на камеру, обвинения пока не предъявлены — полиция изучает материалы дела.

Напомним, событие произошло в Шевченковском районе на стадионе школы №12. Были избиты три девушки из-за того, что одна из них вроде бы целовалась с парнем одной из нападавших.

Видео избиения на одном из местных телеграмм-каналов было опубликовано 6 декабря.

После избиения родители пострадавших девушек обратились в милицию.

Предварительное событие в полиции квалифицировали по ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение), но позже уголовное производство было переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство), а также открыли еще одно дело еще по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Также следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Запорожье банда подростков устроила расправу над тремя школьницами. Вечером на школьном стадионе их пытали почти полтора часа.

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