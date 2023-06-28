Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета: детали

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
2017
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета: детали

Заседание суда по делу Головко. Скриншот с видео / Фото: Суспільне

ВАКС арестовал с правом внесения залога председателя Тернопольского облсовета Головко и первого заместителя председателя ОВА.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревают в получении взятки от предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Головка взяли под стражу на 60 суток, до 26 августа 2023 включительно, с альтернативным залогом в 805 тысяч грн.

При внесении залога на Головка будут возлагаться обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
  • не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
  • воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
  • сдать на хранение паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
  • носить электронное средство контроля.

"Головко на суде говорил, что это было дикое основание и провокация. Он воспринимал все события в контексте предоставления предпринимателем Ярмоленко добровольной волонтерской помощи", — отмечают в Центре противодействия коррупции.

Одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, 26 июня правоохранители арестовали председателя Тернопольского облсовета Михала Головко и двух заместителей начальника Тернопольского ОВА – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Их подозревают в извлечении неправомерной выгоды в больших размерах.

По информации следствия, они требовали в качестве взятки почти 1,8 млн грн у владельца предприятия.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2017
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация