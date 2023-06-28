Суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета: детали

ВАКС арестовал с правом внесения залога председателя Тернопольского облсовета Головко и первого заместителя председателя ОВА.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревают в получении взятки от предпринимателя.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Головка взяли под стражу на 60 суток, до 26 августа 2023 включительно, с альтернативным залогом в 805 тысяч грн.
При внесении залога на Головка будут возлагаться обязанности:
- прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;
- не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и места работы;
- воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;
- носить электронное средство контроля.
"Головко на суде говорил, что это было дикое основание и провокация. Он воспринимал все события в контексте предоставления предпринимателем Ярмоленко добровольной волонтерской помощи", — отмечают в Центре противодействия коррупции.
Одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Напомним, 26 июня правоохранители арестовали председателя Тернопольского облсовета Михала Головко и двух заместителей начальника Тернопольского ОВА – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Их подозревают в извлечении неправомерной выгоды в больших размерах.
По информации следствия, они требовали в качестве взятки почти 1,8 млн грн у владельца предприятия.
Читайте также: