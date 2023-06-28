Суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета: детали

ВАКС арестовал с правом внесения залога председателя Тернопольского облсовета Головко и первого заместителя председателя ОВА.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко, которого подозревают в получении взятки от предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Головка взяли под стражу на 60 суток, до 26 августа 2023 включительно, с альтернативным залогом в 805 тысяч грн.

При внесении залога на Головка будут возлагаться обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору и суду;

не покидать пределы Тернополя и Тернопольской области без разрешения и сообщать об изменении своего места жительства и места работы;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины;

носить электронное средство контроля.

"Головко на суде говорил, что это было дикое основание и провокация. Он воспринимал все события в контексте предоставления предпринимателем Ярмоленко добровольной волонтерской помощи", — отмечают в Центре противодействия коррупции.

Одному из бывших заместителей начальника Тернопольской ОВА Игорю Демьянчуку также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, 26 июня правоохранители арестовали председателя Тернопольского облсовета Михала Головко и двух заместителей начальника Тернопольского ОВА – Игоря Демьянчука и Игоря Гайдука. Их подозревают в извлечении неправомерной выгоды в больших размерах.

По информации следствия, они требовали в качестве взятки почти 1,8 млн грн у владельца предприятия.

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