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Суд избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранату помощнику Залужного

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Суд избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранату помощнику Залужного

Суд/Иллюстративный фото / Фото: iStock

Следственные действия продолжаются.

Суд избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранату помощнику Залужного. Речь идет о личном обязательстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в комментарии "Украинской правде".

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Отмечается, что офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

"Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в селе Чайки в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб военный, помощник главнокомандующего Валерия Залужного.

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Дата публикации
Просмотры
524
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