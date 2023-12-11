Суд избрал меру пресечения офицеру, который подарил гранату помощнику Залужного. Речь идет о личном обязательстве.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона в комментарии "Украинской правде".

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Отмечается, что офицеру из аппарата главнокомандующего ВСУ Олегу Тимченко суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства.

"Рассмотрение апелляции состоялось 4 декабря. По результатам рассмотрения фигуранту избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – сообщили в ведомстве.

Напомним, в селе Чайки в Киевской области в результате неосторожного обращения с гранатой погиб военный, помощник главнокомандующего Валерия Залужного.

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