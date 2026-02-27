Суд избрал меру пресечения топ-чиновнику Воздушных Сил: что он натворил

Командующего логистикой ПС ВСУ арестовали по делу о коррупции на укрытиях. / © Радіо Свобода

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меру пресечения к командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрею Украинцу, которого подозревают в коррупции во время строительства укрытий для самолетов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 25 апреля 2026 года включительно).

В качестве альтернативы суд определил подозреваемому залог в размере 6 988 800 грн. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали как сторона обвинения, так и сторона защиты.

В случае внесения залога на подозреваемого возложат следующие обязанности:

прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следователю судьи, суду;

не отлучаться за пределы своей области без разрешения следователя, прокурора или суда;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;

воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;

сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

носить электронное средство контроля.

Коррупция на укрытиях для самолетов

Ранее по этому же делу суд взял под стражу другого подозреваемого — руководителя управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко.

Напомним, коррупционное дело касается хищения денег на строительстве укрытий для военных самолетов. Упоминавшиеся лица подозреваются в коррупции при строительстве защитных сборно-разборных арочных конструкций стоимостью 1,4 млрд грн.