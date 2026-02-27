- Дата публикации
Суд избрал меру пресечения топ-чиновнику Воздушных Сил: что он натворил
Командующий логистикой Воздушных сил оказался под стражей из-за дерзкой коррупционной схемы в махинациях на оборонном строительстве.
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) применил меру пресечения к командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрею Украинцу, которого подозревают в коррупции во время строительства укрытий для самолетов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток (до 25 апреля 2026 года включительно).
В качестве альтернативы суд определил подозреваемому залог в размере 6 988 800 грн. Отмечается, что заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали как сторона обвинения, так и сторона защиты.
В случае внесения залога на подозреваемого возложат следующие обязанности:
прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору, следователю судьи, суду;
не отлучаться за пределы своей области без разрешения следователя, прокурора или суда;
сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы;
воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами;
сдать на хранение в Управление Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;
носить электронное средство контроля.
Коррупция на укрытиях для самолетов
Ранее по этому же делу суд взял под стражу другого подозреваемого — руководителя управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко.
Напомним, коррупционное дело касается хищения денег на строительстве укрытий для военных самолетов. Упоминавшиеся лица подозреваются в коррупции при строительстве защитных сборно-разборных арочных конструкций стоимостью 1,4 млрд грн.