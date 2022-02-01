Суд избрал меру пресечения второму фигуранту, который планировал массовые беспорядки в Киеве

Личность подозреваемого пока не сообщают.
Печерский районный суд в Киеве избрал меру пресечения еще одному фигуранту планирования массовых беспорядков в Киеве.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 1 февраля избрал бывшему полковнику полиции Юрию Голубану, подозреваемому в организации массовых беспорядков в Украине, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца без возможности внесения залога.
В Нацполиции говорят, что второму фигуранту суд назначил такую же меру пресечения. Личность подозреваемого пока не сообщают.
"На время расследования подозреваемые в планировании массовых беспорядков будут находиться под стражей", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 января полиция задержала группу людей, планировавших массовые беспорядки в центре Киева. По версии правоохранителей, организаторы планировали привлечь около пяти тысяч человек, которым обещали от 800 до 2,5 тыс. долларов вознаграждения, в зависимости от "видов работ". Среди нарушителей должны были, в частности, 1,5 тыс. "титушек", которым предлагали устроить столкновения с полицейскими, курить шины и использовать салюты и огнетушители.
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