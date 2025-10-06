ТСН в социальных сетях

Украина
263
1 мин

Суд конфисковал элитные авто у родственников экс-военкома Харьковского ТЦК: подробности

Суд унес имущество родственников бывшего руководителя Харьковского ТЦК.

Руслана Сивак
Lexus NX (иллюстративная фотография)

Lexus NX (иллюстративное фото) / © Associated Press

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о конфискации активов, принадлежавших родственникам бывшего руководителя районного ТЦК в Харькове. Правоохранители установили, что этими активами фактически воспользовалась семья фигуранта.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

ВАКС частично удовлетворил иск прокурора о признании имущества необоснованным и его конфискации. Суд постановил взыскать в доход государства такое имущество:

  1. Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска. Суд признал этот автомобиль необоснованным активом и постановил взыскать его стоимость на день покупки — 1598030 гривен.

  2. Lexus NX200. Этот автомобиль, зарегистрированный на тещу должностного лица, ВАКС также признал необоснованным активом и постановил взыскать его в доход государства.

Стоимость конфискованного Lexus NX200 на рынке в зависимости от года выпуска и комплектации может достигать от 900 тысяч до 2 миллионов гривен.

Напомним, еще раньше мы писали, что у семьи бывшего руководителя Харьковского областного ТЦК могут конфисковать два элитных автомобиля. Прокурор обратился с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тыс. грн, которые находились в пользовании семьи должностного лица.

Речь шла об элитных автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска).

Ранее сообщалось, бывший руководитель Броварского районного ТЦК и СП Юрий Бурляй пользуется элитным домом в пригороде Киева, квартирой в Вышгороде и производит ремонт в двух квартирах в Борисполе.

263
