Суд может обязать выплачивать алименты нетрудоспособным родителям: разъяснение Минюста

Алименты для нетрудоспособных / © iStock

В Украине совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, которые не могут работать и нуждаются в материальной помощи. В некоторых случаях суд может заставить выплачивать алименты.

Об этом говорится в разъяснении Минюста.

Обязанность взрослых детей заботиться о своих нетрудоспособных родителях закреплена в статье 51 Конституции Украины. Также в Семейном кодексе Украины определено, что совершеннолетние дети обязаны заботиться о родителях, проявлять о них заботу и оказывать им помощь.

Если эта обязанность не выполняется, суд может взыскать с детей средства на покрытие расходов, связанных с уходом.

Правда, право на алименты от детей имеют только те родители, которые не обеспечены прожиточным минимумом. Также это право не распространяется на родителей, которые были лишены родительских прав или уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

Потребность в материальной помощи определяется в каждом конкретном случае в зависимости от материального положения родителей. Во внимание берутся получение родителями пенсии, государственных льгот, субсидий, наличие у родителей имущества, которое может приносить доход и т.д.

Суд определяет размер алиментов на родителей в твердой денежной сумме или в доле от заработка (дохода) с учетом материального и семейного положения сторон.

При определении размера алиментов и дополнительных расходов суд принимает во внимание возможность получения содержания от других детей, к которым не предъявлен иск о взыскании алиментов, жены, мужа и своих родителей

Также суд может обязать ребенка с достаточным доходом компенсировать расходы на лечение или уход за тяжелобольными родителями или лицами с инвалидностью — однократно или в течение определенного срока.

Напомним, социальная программа, которая действует в Украине, позволяет отдельным категориям пенсионеров не оплачивать жилищно-коммунальные услуги.