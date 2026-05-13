Суд над Андреем Ермаком / © Telegram / Андрей Ермак

13 мая продолжается избрание меры пресечения экс-руководителю Офису Президента Украины Андрею Ермаку. Высший антикоррупционный суд должен избрать меру. Заседание проведут в две этапа: открытый для журналистов и закрытый.

Перед началом судебного заседания Ермак заявил, что планирует на своем примере показать, что он не пользуется своим влиянием на правосудие.

«Важно, чтобы правосудие было независимым, без влияния. Я хочу на себе показать пример, что я этим не пользуюсь».

Также Ермак заявил, что имеет много недостатков, однако не причисляет к ним «отсутствие ума».

Напомним, бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак поспорил с журналистом после вопроса об отношении к нему со стороны общества. Во время общения журналист поинтересовался, считает ли экс-чиновник, что украинский народ его уважает.

В ответ Ермак заявил, что имеет другое мнение, поскольку регулярно бывает на фронте и общается с защитниками. По его словам, военные якобы положительно относятся к нему, что он и привел в качестве аргумента.

В то же время, несмотря на комментарий о поездках на передовую, бывший глава ОП наконец добавил, что не будет отвечать на поставленный журналистом вопрос по существу.

Высший антикоррупционный суд продолжит рассмотрение меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку 13 мая в 12:00. По ходатайству прокуратуры начальная часть заседания пройдет в закрытом режиме, после чего журналисты смогут присоединиться к процессу.

На предыдущем заседании обвинение просило об аресте с залогом 180 млн. грн. Прокуроры привели детали дела о коррупционном финансировании строительства резиденций в Козине, а также заявили о вероятном согласовании кадровых назначений с «консультантами по фэншую».

Кроме того, в деле фигурируют данные об изъятой программе влияния на назначение в СБУ и информация о многочисленных пересечениях границы обвиняемым.

Сам Андрей Ермак отверг обвинения, заявив о публичном давлении на правоохранителей. Он заверил, что не собирается покидать страну и планирует доказывать свою позицию в суде через адвокатов. Сейчас дело насчитывает 16 томов материалов.

