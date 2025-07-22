Суд над должностным лицом НАБУ: Магамедрасулову избрали меру пресечения

В Киеве продолжается суд у одного из руководителей детективов Национального антикоррупционного бюро / © Суспільне

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Сегодня, 22 июля, в Киеве во время закрытого заседания суд избрал меру пресечения одному из руководителей детективов НАБУ Руслану Магамедрасулову. Его будут содержать под стражей до 16 сентября без права внесения залога.

Об этом говорится в сообщении «Суспільного».

Защита заявляет, что постановление незаконно и будет подавать апелляцию.

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По данным правоохранителей, он имел связи с РФ и обсуждал с представителями сектора экономики России о продаже технической конопли.

Магамедрасулова задержали во время обысков в НАБУ 21 июля.

Что установили следователи

Ранее сообщалось о том, что Магамедрасулов был посредником в продаже партий технической конопли, выращивавшей его отец, в республику Дагестан. Также проверяется информация о возможных контактах чиновника с российскими спецслужбами, в частности, о передаче им закрытой информации о запланированных следственных действиях.

Речь шла и о том, что Магамедрасулов поддерживал связи с беглым народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, по информации следствия, оказывает влияние на деятельность НАБУ.

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Несмотря на свою должность и ответственность за работу в регионах прифронтовых, Руслан Магамедрасулов почти постоянно находился в Киеве, а недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где провел несколько недель.

Решается вопрос о сообщении должностному лицу НАБУ о подозрении по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Следователи продолжают расследование по установлению всех обстоятельств дела.

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