Суд над Ермаком может стать оружием РФ: заявление посла ЕС Матерновой

Суд над Ермаком может стать оружием РФ

Судебный процесс над экс-руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком могут использовать в гибридной войне против Украины. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова во время форума «Дорожная карта по вопросам верховенства права: год после принятия».

Посол считает, что суд над Ермаком одновременно доказывает то, что в Украине работают антикоррупционные институции. Об этом пишет РБК-Украина.

«По моему мнению, тот факт, что бывший глава Офиса Президента предстал перед Высшим антикоррупционным судом, свидетельствует о том, что антикоррупционные институции работают», — добавила посол.

Несмотря на это, все это происходит во время полномасштабной войны, и этот факт могут использовать в гибридной войне против Украины, в частности, россияне.

«Я уверена, что, к сожалению, этот факт будет использован в гибридной войне и некоторые воспримут это как доказательство того, что коррупция — это, по сути, часть системы», — дополнила Катарина Матернова.

Посол ЕС в Украине отметила, что люди, которые разбираются в реформах, анализируют и знают ситуацию, воспримут суд над Ермаком как доказательство того, что антикоррупционные институции в Украине устойчивы и зрелы, что они способны работать.

Андрей Ермак: последние новости

Напомним, в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) вчера состоялось первое заседание по избранию меры пресечения для бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака. 13 мая проходит второе заседание, где должны в конце концов выбрать меру пресечения экс-политику.

Прокуратура требует ареста с рекордным залогом в 180 млн грн по делу, насчитывающему 16 томов. Из-за большого объема материалов и необходимости изучения доказательств защитой суд не вынес окончательного решения, а часть заседания перевели в закрытый режим.

В ходе слушаний САП обнародовала детали дела об элитном городке «Династия» в Козине. Следствие утверждает, что строительство резиденций для влиятельных лиц на 72% финансировалось за коррупционные деньги, а постройка для Ермака обошлась почти в 180 тысяч долларов только за проектирование.

Также прокуроры сообщили о наличии у подозреваемого четырех дипломатических паспортов и обнаружении в его телефоне переписки со специалистом по феншую, с которой якобы согласовывались назначение топ-чиновников, включая премьера и министров.

Дополнительно стало известно о результатах обысков у водителя экс-руководителя ОП, у которого изъяли документы с планами влияния на кадровый состав СБУ. Сам Ермак все обвинения отвергает, заявляя о давлении на правоохранителей и готовности доказывать невиновность в суде, не покидая пределы страны.

