Суд над матерью, утопившей в водоеме своих малолетних детей: какое решение принято

До вступления в силу постановления женщина находится в заведении, исключающем ее опасное поведение.

Мать, утопившая в водоеме своих малолетних детей, отправила психиатрическое учреждение со строгим наблюдением. Решение принял Кузнецовский городской суд, удовлетворив ходатайство прокурора Варасской окружной прокуратуры.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Напомним, мать, утопившую двух своих малолетних сыновей в карьере на Ровенщине летом 2023 года, следователи сочли невменяемой. Правоохранители направили материалы в суд, чтобы принудительно поместить женщину в психбольницу.

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