Суд на Полтавщине наказал рецидивистку, которая в Instagram торговала советской атрибутикой: что у нее нашли

Рецидивистка после ряда воровства и мошенничества продавала в Instagram бюсты, скульптуры и барельефы с изображением Ленина, Сталина и Дзержинского, а также другую советскую атрибутику. Ей назначили три года условно.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в июне 2022 года правоохранители нашли страницу подсудимой в Instagram, где она продавала предметы с коммунистической символикой. В частности, в списке были:

блокнот с надписью на переплете "И. В. Сталин 100 лет со дня рождения 1879-1979" и изображением Й. В. Сталина

скульптура В. И. Ленина;

барельеф с изображением Ленина;

красный флажок с гербом СССР;

красный флажок с изображением "голубя мира" и лозунги "МИРА МИР";

бюст Ф. Э. Дзержинского;

шеврон НДС СССР – атрибутика советской армии с красной пятиконечной звездой, серпом и молотом;

кокарда и пилотка советской армии.

Против женщины возбуждено уголовное производство, после чего у нее провели обыск. В доме нашли часть предметов из списка. Ей изъяли и передали на экспертизу.

По выводам специалистов, извлечены гипсовая скульптура и статуэтка Ленина, пилотка со звездой, кокарда, флаги и блокнот с изображением Сталина имеют признаки символики коммунистического тоталитарного режима.

Подозреваемая признала вину. Суд назначил ей 3 года заключения с конфискацией имущества, от отбытия которых был освобожден с испытательным сроком 1 год.

Все изъятые советские атрибуты судья постановил уничтожить. Приговор вступит в законную силу через 30 дней.

Как оказалось, у подсудимой уже были проблемы с законом. 16 лет назад за воровство и мошенничество она получила 3 года условно. Через 4 года суд назначил уже 5 реальных лет заключения с конфискацией всего имущества за кражу и хранение наркотиков.

В 2014 году женщину амнистировали, но в следующем году суд назначил женщине еще 1 год условно за хранение наркотиков без цели сбыта.

В 2017 году она совершила кражи, за которые ее сначала оштрафовали, а затем получила до 1,5 года условно. В мае 2019-го женщина получила еще год условно за хранение наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 УКУ). То же еще через год — год условно за преступление.

В январе 2021 года получила еще 2 года условного ограничения свободы за кражи. На сегодняшний день считается, что все предыдущие судимости она погасила.

Напомним, на здании железнодорожного вокзала в Одессе баннером закрыли советскую символику и название города.

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