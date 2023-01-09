Суд наказал ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ МП за пророссийское сообщение

Ему следует заплатить штраф и оплатить проведенные судебные экспертизы.

Ректора Почаевской духовной семинарии УПЦ МП оштрафовали за сообщение в соцсети, которое было на русском языке и содержало признаки разжигания религиозной розни. Церковник, родом из Почаева, получил 8,5 тыс. грн штрафа.

Об этом свидетельствует приговор Кременецкого райсуда Тернопольской области.

Как выяснили следователи, архиепископ еще в ноябре 2019 года зарегистрировал в Facebook аккаунт под вымышленным псевдонимом и опубликовал сообщение на русском языке.

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Текст самой публикации не указывается в приговоре, но судебно-лингвистическая экспертиза установила, что публикация содержала признаки разжигания религиозной розни.

Заседание по этому делу прошло 4 января. Судья признала церковника виновным в нарушении ч.1 ст. 161 УК (разжигание религиозной розни). Поскольку подсудимый сотрудничал со следствием и заключил соглашение о виновности, ему назначили не слишком суровое наказание – 8,5 тыс. грн штрафа.

Кроме того, священник должен заплатить 9 тыс. грн. за проведенные экспертизы. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном суде.

По данным ZAXID.NET, речь идет о 58-летнем Йове Смакоузе.

Напомним, несколькими днями ранее Зеленский приостановил гражданство 13 священников УПЦ Московского патриархата.

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Как сообщалось, 3 января у Днепра священник УПЦ МП с кулаками набросился на местных.

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