Суд направил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ – Офис генпрокурора

Суд направил 34,5 млн гривен из вещественных доказательств на нужды ВСУ – Офис генпрокурора

Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций.

В Украине суд принял решение о направлении более 34,5 млн. грн на нужды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора судом удовлетворено ходатайство о снятии ареста с вещественных доказательств и направлении их на приобретение Военных облигаций. Более 34,5 млн грн будет перечислено на специальный счет в поддержку Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства были арестованы по уголовным делам по коррупционным схемам среди должностных лиц. Они завладели государственными средствами при закупке специальной техники для нужд Киева.

Напомним, что с начала российской агрессии в Украине погибли 112 детей. Еще 140 получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.