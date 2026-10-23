Суд не запретил мобилизацию мужчины весом 143 кг с тяжелыми заболеваниями: в чем причина

Суд отказал в запрете на мобилизацию мужчины / © pexels.com

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Харьковский окружной административный суд отклонил ходатайство военнообязанного, страдающего ожирением III степени и другими серьезными заболеваниями, о временном запрете его принудительного призыва, задержания, доставку в территориальный центр комплектования и направление в воинскую часть. Мужчина настаивал, что мобилизационные мероприятия до завершения медицинского обследования могут угрожать его здоровью и жизни.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

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Истец оспаривает действия территориальных центров комплектования, связанные с его постановкой на воинский учет в Харькове и проведением мобилизационных мероприятий. Отдельно он обратился в суд с заявлением об обеспечении иска, попросив запретить соответствующие действия до вступления в законную силу решения по делу.

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Свою просьбу мужчина обосновал, в частности, состоянием здоровья. По его словам, у него ожирение III степени, вес составляет 143 кг, а индекс массы тела — 44,1. Также он сообщил о четырёх перенесённых операциях на кишечнике и брюшной стенке, рецидивирующей послеоперационной грыже и других хронических заболеваниях.

Дополнительным аргументом истца был статус «В розыске» в приложении «Резерв+». Он опасался, что это может привести к задержанию и принудительной мобилизации до завершения судебного разбирательства и необходимого медицинского обследования.

Почему суд отказал в обеспечении иска

Суд пришел к выводу, что истец не доказал наличие достаточных правовых оснований для временного запрета мобилизационных мероприятий. В частности, истец не представил надлежащих доказательств того, что без применения таких мер обеспечения иска исполнение будущего судебного решения или эффективная защита его прав будут существенно затруднены или станут невозможными.

Кроме того, суд отметил, что истец не уточнил круг лиц, которым следует запретить совершать соответствующие действия. Сам по себе статус «В розыске» в приложении «Резерв+», по заключению суда, не свидетельствует о нарушении его прав.

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Суд подчеркнул, что обеспечение иска не может заменить рассмотрение дела по существу. Законность действий ТЦК, которые оспаривает мужчина, ещё предстоит оценить в ходе рассмотрения основного иска.

Постановлением от 16 октября 2026 года по делу № 520/30634/26 Харьковский окружной административный суд оставил заявление об обеспечении иска без удовлетворения. Данное решение не является окончательным заключением о законности оспариваемых действий ТЦК: основной спор суду ещё предстоит рассмотреть. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Напомним, ранее мужчина, имеющий статус участника боевых действий и воевавший ещё со времён АТО, успешно обжаловал в суде отказ Центральной военно-медицинской комиссии, которая признала его годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и подразделениях логистики.

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