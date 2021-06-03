Суд обратился в СБУ: священник из Буковины, который называл полицию "хохлами" оспаривает штраф за пьяное вождение

Глыбокский районный суд Черновицкой области обратился в СБУ из-за высказываний священника.

Пьяный священник из Буковины, который угрожал полиции расстрелом, "когда придут румыны" и называл правоохранителей "хохлами и бандеровцами" обжалует решение о штрафе за вождение в нетрезвом состоянии в апелляционном судьи.

Об этом сообщили в Глыбокском районном суде Черновицкой области, судья которого и оштрафовал нетрезвого священника.

В суде сообщили, что постановление, по которому священник должен уплатить 17 тыс. грн штрафа еще не вступило в законную силу, поскольку тот оспаривает его в апелляционном суде.

"Постановление в настоящее время не вступило в законную силу, обжаловано лицом, которое привлекается к административной ответственности, а потому дело находится на апелляционном рассмотрении в Черновицком апелляционном суде", — говорится в сообщении Глыбокского районного суда.

Также в суде добавили, что они обратились с письмом к СБУ, которая должна отреагировать на высказывания священника.

"По результатам рассмотрения судом направлено письмо в УСБУ в Черновицкой области с целью соответствующего реагирования на факты, установленные в ходе судебного разбирательства", — говорится в сообщении суда.

Напомним, в с. Чагор Черновицкой области патрульная полиция за вождение в нетрезвом состоянии остановила священника, однако он отказался от проверки. При этом он называл правоохранителей "хохлами, бандеровцами" и угрожал расстрелом.

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