Суд обязал ГБР расследовать возможную государственную измену президента Зеленского

Активисты обвиняют главу государства в "сливе" операции относительно росиян- "вагнеровцев".

В четверг, 22 июля, Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство по заявлению активистов о причастности президента Украины Владимира Зеленского к государственной измене. Речь идет о "сливе" спецоперации по задержанию бойцов российской ППК "Вагнера" летом прошлого года.

Об этом сообщил один из заявителей, экс-нардеп Андрей Тетерук на своей Facebook-странице, опубликовав соответствующую судебное решение.

Заявление о совершении преступления Зеленским в ГБР подала группа лиц, среди которых представители организации "Движение сопротивления капитуляции" и партии "Демократическая сокира". Однако следователи бюро не внесли сведения в ЕРДР. После этого активисты быть вынуждены подать заявление в суд.

"Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме", — сообщил Тетерев.

Фото: Facebook/Тетерев Андрей

По его словам, решением суда ГБР обязано зарегистрировать заявление о совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) УК Украины, открыть производство и внести данные в Единый реестр досудебных расследований.

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