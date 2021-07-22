Суд обязал ГБР расследовать возможную государственную измену президента Зеленского

Активисты обвиняют главу государства в "сливе" операции относительно росиян- "вагнеровцев".
В четверг, 22 июля, Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований открыть производство по заявлению активистов о причастности президента Украины Владимира Зеленского к государственной измене. Речь идет о "сливе" спецоперации по задержанию бойцов российской ППК "Вагнера" летом прошлого года.
Об этом сообщил один из заявителей, экс-нардеп Андрей Тетерук на своей Facebook-странице, опубликовав соответствующую судебное решение.
Заявление о совершении преступления Зеленским в ГБР подала группа лиц, среди которых представители организации "Движение сопротивления капитуляции" и партии "Демократическая сокира". Однако следователи бюро не внесли сведения в ЕРДР. После этого активисты быть вынуждены подать заявление в суд.
"Наша жалоба на бездействие ГБР удовлетворена в полном объеме", — сообщил Тетерев.
По его словам, решением суда ГБР обязано зарегистрировать заявление о совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) УК Украины, открыть производство и внести данные в Единый реестр досудебных расследований.