Суд обязал сидеть дома ночью водительницу Tesla, которая насмерть сбила волонтершу в Коломые

Подозреваемая будет находиться под ночным домашним арестом, хотя и так не имела бы права выходить ночью из дома через действие комендантского часа.

Ивано-Франковский городской суд избрал меру пресечения водительнице Tesla, которая насмерть сбила волонтершу в Коломые, в виде ночного домашнего ареста.

Об этом информирует местное издание ПИК.

Прокурор на заседании суда попросил применить в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время. Защитник и подозреваемая поддержали просьбу прокурора.

Суд удовлетворил ходатайство и применил в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста, запретив ей покидать жилье в период с 22 до 07 час. без разрешения следователя, прокурора или суда.

"В судебном заседании вне разумного сомнения доказано отсутствие возможности применения более мягкой меры пресечения, поэтому ходатайство следует удовлетворить и применить в отношении обвиняемой меры пресечения в виде домашнего ареста, запретив ей покидать жилье в ночное время суток, с возложением на нее дополнительных обязанностей, необходимость возложения которых установлена из приведенного прокурором обоснования ходатайства и именно такая мера пресечения будет достаточной для обеспечения действенности данного уголовного производства", – говорится в решении суда.

Напомним, 24 февраля в Коломые 45-летняя водительница автомобиля Tesla сбила насмерть 38-летнюю волонтершу Юлию Пиотровскую-Губиляк, а ее муж-военный Руслан Губиляк попал в больницу в тяжелом состоянии. Без мамы остались двое детей.

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