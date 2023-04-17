Суд оправдал солдата, который пьяным расстрелял из автомата командира танкового батальона

Речь идет о расстреле командира батальона Николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского майор Евгения Черноконя, погибшего в июле 2022 года. Он служил с 2014-го.

В Николаеве судья Владимир Алейников признал солдата, расстрелявшего командира танкового батальона 36-й ОБрМП Евгения Черноконя, невиновным в умышленном убийстве, отметив ненадлежащее осуществление этапа сообщения о подозрении.

Об этом говорится в приговоре Центрального районного суда Николаева, пишет "Преступности.НЕТ".

По решению суда, "ненадлежащее осуществление этапа сообщения о подозрении сделало невозможным правомерное осуществление последующих этапов уголовного производства, привело к искажению содержания уголовно-правовых и уголовных процессуальных отношений и сделало невозможным вследствие этого надлежащую реализацию участниками этих отношений своих прав и обязанностей".

Дело о расстреле командира танкового батальона

Командир батальона Николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского майор Евгений Черноконь погиб в июле 2022 года. Он служил с 2014-го.

Вечером 28 июля солдат Валентин Гандебура, который был под хмельком после празднования дня рождения сослуживца, зашел в полевую кухню на территории места временной дислокации в Николаеве и затеял спор с майором, во время которого выстрелил из автомата в погибшего на месте офицера. пуль.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство").

Подсудимый Гандебура свою вину признавал и соглашался по материалам следствия. Он говорил, что сожалеет о том, что совершил и просил судью о минимальном наказании в рамках санкции статьи.

Обвиняемый рассказал в суде, что в тот день вместе с другими военнослужащими разгружал фуру с напитками, и случайно узнал, что согласно составленным документам он и его сослуживцы получили униформу.

По его словам, в тот же день он употреблял алкоголь во время празднования дня рождения сослуживца. Медики после преступления зафиксировали опьянение в 1,93 промилле алкоголя.

"В подпитии с оружием солдат пошел к командиру батальона, чтобы выяснить вопрос о форме. По его словам, он приложил патрон к патроннику, поскольку знал, что будет ставить "неприятные" вопросы и предполагал, что разговаривать с ним не захотят", — говорится в источнике.

Гандебура подошел к Чернокону, который находился в столовой в компании командира взвода.

Подсудимый задал вопрос: почему по документам выдана форма, а солдаты ее не получили? алкоголь. Солдат подтвердил. После этого майор сообщил, что вызовет военную службу правопорядка и принимать ряд решений по состоянию военнослужащего", — говорится в источнике.

Обвиняемый также отметил, что с начала разговора лейтенант, который был с Черноконем, достал пистолет, снял его с предохранителя и спросил: "Чего ты подошел с автоматом?", а затем навел пистолет на него.

Военный служащий отреагировал на это автоматной очередью в сторону командира батальона.

"Когда увидел мертвого комбата, то отдал автомат лейтенанту и стал ждать дальнейших событий. Собственные действия объяснить не смог, лишь сказал, что был злым и отрицательно отреагировал на извлеченный лейтенантом из кобуры пистолет", — говорится в материалах дела.

Эксперт нашел в теле Черноконя пять шаров от обвиняемого автомата, которые стали причиной смерти.

Также под видеозапись был проведен следственный эксперимент с участием командира взвода, ставшего непосредственным свидетелем преступления. Он подтвердил происходящее и детализировал факт спора между солдатом и майором.

Судья Владимир Алейников не согласился с квалификацией преступления, предложенной военным прокурором. Он отметил, что убитый выполнял служебные функции, вел рабочий диалог с лейтенантом, в который грубо вмешался его подчиненный, а затем расстрелял своего начальника.

Алейников указал, что "предметом в рамках этого уголовного производства является установленный порядок несения военной службы; этот объект явно не является элементом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины".

В этой связи Владимир Алейников решил, что и досудебное следствие должен был проводить не следователь Нацполиции, а Государственное бюро расследований.

"Ненадлежащее осуществление этапа сообщения о подозрении сделало невозможным правомерное осуществление последующих этапов уголовного производства, привело к искривлению содержания уголовно-правовых и уголовных процессуальных отношений и сделало невозможным вследствие этого надлежащую реализацию участниками этих отношений своих прав и обязанностей", — говорится в решении.

Такое доказывает, что состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины, в действиях обвиняемого отсутствует.

"Согласно пункту 3 части 1 статьи 373 Уголовного Процессуального Кодекса Украины по такому по выдвинутому обвинению Г. следует признать невиновными и оправдать", — говорится в приговоре суда.

С 3 августа Гандебура находился в заключении в следственном изоляторе. После оглашения оправдательного приговора его по решению суда освободили из-под стражи.

В настоящее время прокуратура подала апелляцию по приговору.

Напомним, Государственное бюро расследований обнародовало результаты досудебного расследования в отношении 20-летнего военнослужащего Артемия Рябчука, который в январе 2022 года устроил стрельбу на Южном машиностроительном заводе в Днепре.

20-летнему парню грозит пожизненное лишение свободы.

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