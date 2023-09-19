Суд освободил Насирова от ответственности по одной из статей: подробности

Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности за служебный подлог эксглава Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

В частности, ВАКС удовлетворил ходатайство защиты Насирова по одной из инкриминируемых ему статей — ч. 1 ст. 366.

Такое решение суд принял по истечении срока давности. При этом в ГПК отметили, что серьезное наказание по этой статье и так не предполагалось. Максимум, что угрожало Насирову — это штраф в несколько десятков тысяч гривен или ограничение свободы до трех лет.

“В то же время по статье о злоупотреблении служебным положением срок давности истекает только через три года. Поэтому Насиров все еще может понести наказание, если прокуроры докажут его вину перед судом. По этой статье Насиров может попасть в тюрьму сроком до 6 лет”, — добавили в ГПК.

Напомним, Насирова задерживали по подозрению в коррупции еще в 2017 году. Впоследствии он якобы имел проблемы со здоровьем, а потому некоторое время лечился в "Феофане". В начале 2018-го Кабмин уволил главу ГФС с должности.

В ноябре 2019 года ВАКС начал рассматривать дело против эксчельника ГФС. Однако только в октябре прошлого года его арестовали с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

Насиров утверждал, что у него якобы нет возможности внести залог, поскольку его размер "не соответствует его имущественному положению". Расследование по скандальному делу завершили в феврале 2023 года.

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