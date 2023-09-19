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Суд освободил Насирова от ответственности по одной из статей: подробности

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Суд освободил Насирова от ответственности по одной из статей: подробности

Роман Насиров

Речь идет об одном из эпизодов газового дела Александра Онищенко.

Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности за служебный подлог эксглава Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

В частности, ВАКС удовлетворил ходатайство защиты Насирова по одной из инкриминируемых ему статей — ч. 1 ст. 366.

Такое решение суд принял по истечении срока давности. При этом в ГПК отметили, что серьезное наказание по этой статье и так не предполагалось. Максимум, что угрожало Насирову — это штраф в несколько десятков тысяч гривен или ограничение свободы до трех лет.

“В то же время по статье о злоупотреблении служебным положением срок давности истекает только через три года. Поэтому Насиров все еще может понести наказание, если прокуроры докажут его вину перед судом. По этой статье Насиров может попасть в тюрьму сроком до 6 лет”, — добавили в ГПК.

Напомним, Насирова задерживали по подозрению в коррупции еще в 2017 году. Впоследствии он якобы имел проблемы со здоровьем, а потому некоторое время лечился в "Феофане". В начале 2018-го Кабмин уволил главу ГФС с должности.

В ноябре 2019 года ВАКС начал рассматривать дело против эксчельника ГФС. Однако только в октябре прошлого года его арестовали с возможностью внесения залога в размере 523,2 млн гривен.

Насиров утверждал, что у него якобы нет возможности внести залог, поскольку его размер "не соответствует его имущественному положению". Расследование по скандальному делу завершили в феврале 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
672
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