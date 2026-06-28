Суд отказал освобожденному из плена бойцу Национальной гвардии в выплате миллиона гривен

Украинский военный / © ТСН.ua

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Днепропетровский окружной административный суд подтвердил законность отказа воинской части Национальной гвардии Украины в выплате единовременного денежного вознаграждения в размере 1 миллиона гривен бывшему бойцу, освобожденному из российского плена.

Соответствующее решение опубликовано в едином реестре судебных решений.

Истец заключил контракт с воинской частью Национальной гвардии 7 июня 2022 года. В июле 2024 года его освободили из плена, а 30 августа ему присвоили статус участника боевых действий. Поскольку продолжать службу мужчина не пожелал, 13 сентября 2024 года его исключили из списков личного состава.

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В декабре 2025 года бывший военнослужащий обратился в часть с заявлением о выплате единовременного денежного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 153 от 11 февраля 2025 года.

В январе 2026 года ему отказали — на том основании, что на момент обращения он уже не был военнослужащим. Мужчина обжаловал это решение в суде.

Суд установил, что на дату вступления в силу постановления правительства — 13 февраля 2025 года — истец уже более пяти месяцев не находился в рядах вооруженных формирований. В то же время обязательным условием для получения выплаты является одновременное наличие ряда факторов, в частности прохождение военной службы именно в тот момент, когда постановление вступило в силу.

Суд также подчеркнул, что сами по себе факты поступления на службу в возрасте до 25 лет, непосредственного участия в боевых действиях и пребывания в плену не являются достаточными основаниями для выплаты вознаграждения без соблюдения других требований постановления.

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Суд признал отказ воинской части правомерным и отклонил все требования истца в полном объеме.

Напомним, что во Львове суд отказал в удовлетворении иска мужчины, который требовал признать незаконными действия ТЦК и СПв связи с ненадлежащим, по его мнению, проведением военно-медицинской комиссии перед мобилизацией.

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