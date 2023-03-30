Суд отказал УПЦ МП в обеспечении иска к заповеднику "Киево-Печерская лавра"

УПЦ МП просила не допустить ее выдворения с территории Лавры.

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ МП к национальному заповеднику Киево-Печерская лавра.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграмме.

УПЦ МП просила не допустить ее выдворения с территории Лавры.

"Суд отказал в обеспечении иска по делу №910/4552/23 от УПЦ к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по одностороннему отказу договора, применению последствий недействительности расторжения Договора № 2 от 19 июля 2013 года организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью", — говорится в сообщении министра.

Напомним, ранее сообщалось, что министр культуры Александр Ткаченко прокомментировал агрессивные действия представителей УПЦ МП, которые сегодня помешали работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, мы ранее информировали, что митрополит УПЦ МП Павел пригрозил представителям СМИ физической силой. Произошло это во время общения с прессой возле Киево-Печерской лавры.

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