Суд отказал в изменении меры пресечения для заместителя директора поликлиники с закрытым укрытием

Суд отказался менять меру пресечения для заместителя директора киевской поликлиники, где 1 июня не открыли бомбоубежище во время обстрела, после чего погибли люди.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Голосеевский районный суд города Киева рассмотрел и отклонил ходатайство заместителя директора поликлиники, который является одним из подозреваемых в уголовном производстве по гибели людей из-за закрытого укрытия, по смягчению меры пресечения", — говорится в сообщении.

Подозреваемый просил суд смягчить ему меру пресечения и отменить ограничения на передвижение. Суд заслушал доводы сторон и отказал в удовлетворении ходатайства.

Напомним, охранник поликлиники в Деснянском районе Киева Вадим Мошкин, по его словам, не успел открыть укрытие после объявления воздушной тревоги в ночь на 1 июня. Тогда около него погибли три человека : 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и еще одна 33-летняя женщина.

Сначала охраннику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но затем Киевский апелляционный суд изменил ее на пребывание под ночным домашним арестом.