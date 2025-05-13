Суд отказал в привлечении Игоря Коломойского к делу Порошенко по обжалованию санкций

Игорь Коломойский

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Кассационный административный суд отказал в удовлетворении ходатайства о привлечении бизнесмена Игоря Коломойскогов качестве третьего лица по делу, инициированному пятым Президентом Украины Петром Порошенко. Речь идет о судебном обжаловании указа Президента №81/2025 от 12 февраля 2025 года, которым санкции были введены одновременно против Порошенко, так и против Коломойского.

Ходатайство о привлечении основывалось на том, что оба фигуранта являются субъектами одного и того же нормативно-правового акта. Отмечалось, что решение о санкциях основывалось на одинаковых основаниях, принималось теми же органами и по аналогичной процедуре.

Впрочем, суд пришел к выводу, что таких обстоятельств недостаточно для привлечения Коломойского к делу в качестве третьего лица, и отказал в удовлетворении ходатайства. Полный текст судебного решения пока не обнародован.

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Несмотря на это, бизнесмен планирует отдельно обжаловать введенные в отношении него санкции в Верховном Суде. Не исключается, что в дальнейшем эти два дела - Порошенко и Коломойского - могут быть объединены, учитывая общий предмет спора и одинаковых субъектов властных полномочий, задействованных в процессе принятия соответствующего указа