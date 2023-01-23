Суд отказался отстранить от должности мэра Полтавы, подозреваемого в "сливе" данных об ВСУ

Суд 23 января отказался отстранить от должности мэра Полтавы Александра Мамая, подозреваемого в разглашении информации о размещении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает "Суспільне".

Известно, что на отстранении Мамая настаивали представители прокуратуры. Это ходатайство рассмотрел судья Киевского райсуда Полтавы 23 января.

Заседание длилось более двух часов. Впрочем, судья все же решил не отстранять от должности главу Полтавы Александра Мамая.

Прокуратура заявила, что будет оспаривать это решение суда. На подготовку апелляционной жалобы они получают 5 дней.

Кроме того, 20 января этот же суд при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения для городского головы Александра Мамая принял решение отпустить его под личное обязательство. Заседание прошло в закрытом режиме. Прокуратура просила заключить его под стражу.

Что известно о деле Мамая

Подозрение мэру Полтавы СБУ вручила 29 декабря 2022 года. Правоохранители подозревают Мамая в разглашении информации о перемещении вооружения и боевых припасов, перемещении или размещении украинских военных подразделений.

Мэр Полтавы, по данным СБУ, распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни генеральным штабом ВСУ, ни министерством обороны Украины, ни другими уполномоченными государственными органами.

Сам Александр Мамай заявил, что распространенная им информация была открытой. Своей вины он не видит. Мэр Полтавы считает, что таким образом его пытаются отстранить от должности и подозрение назвал "политически мотивированным".

Перед тем Киевский райсуд Полтавы начал рассматривать дело Мамая, следователи судьи несколько раз заявляли о самоотводах.

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