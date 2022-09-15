Суд отложил рассмотрение дела Шария касательно Зеленского: подробности

Шарий, чью партию недавно уже запретили в Верховном Суде, не согласен с решением СНБО, предшествующим указу о применении санкций

Кассационный административный суд сегодня, 15 сентября, отложил рассмотрение дела по иску пророссийского пропагандиста Анатолия Шария к президенту Украины Владимиру Зеленскому. На судебном заседании рассматривался вопрос о запрете деятельности партии ОПЗЖ.

Об этом сообщил аналитик Движения ЧЕСТНО Игорь Фещенко.

"Шарий, чью партию недавно уже запретили в Верховном Суде, не согласен с решением СНБО, которое предшествовало указу о применении санкций. Этим Указом Владимир Зеленский наложил персональные специальные экономические и другие санкции на ООО "Информационное агентство Шарий.нет", в отношении самого Шария и его жены", — говорится в сообщении.

18 октября 2021 года представитель Шария обратился в Кассационный административный суд с заявлением к президенту, в котором просит признать противоправным и отменить президентский указ. Основаниями для отмены истец указывает "отсутствие в СНБО никакой компетенции принятия решений о введении санкций и отсутствии среди прав и обязанностей СБУ полномочий по подготовке и представлению рекомендаций о применении таких санкций".

"Еще в октябре прошлого года суд в составе коллегии, где судьей-докладчиком стал Чиркин С.М., мог бы начать рассмотрение дела, но представитель Шария подал заявление об отводе этого судьи по основаниям возникновения сомнений в его добросовестности, объективности и беспристрастности. Суд признал заявление необоснованным. В конце концов, производство по делу открыли только через месяц и приняли решение рассматривать его по упрощенной процедуре. В настоящее время, по инициативе президента, к рассмотрению дела привлечены представители СНБО и СБУ. На какую дату отложено заседание и по каким причинам — неизвестно", — сообщило Движение ЧЕСТНО.

Напомним, недавно Шарий "переобулся" в суде Испании. Во время допроса пропагандист назвал себя "величайшим патриотом Украины", а диктатора Путина — преступником.