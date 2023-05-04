Суд отправил под стражу мэра Одессы Труханова: первые подробности

Геннадия Труханова взяли под стражу прямо во время заседания ВАКС.

Городской голова Одессы Геннадия Труханова Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 13 млн грн.

Об этом сообщают САП и Transparency International Ukraine в Telegram.

"Дело Одесского "Краяна" — городской голова Одессы взят под стражу. Детали впоследствии", — сообщили в САП.

В Transparency International Ukraine добавили, что Труханова арестовали прямо в зале суда на 60 суток. Он может выйти под залог в размере 13 млн. грн. Там отметили, что судебные заседания против Труханова продолжаются с 2021 года. Правозащитники добавляют, что дело постоянно затягивали, поскольку обвиняемый и его адвокаты не приходили на заседание.

"В конце концов, в апреле САП подала ходатайство о применении залога к обвиняемым, которые суд частично удовлетворил. Геннадия Труханова обязали уплатить почти 31 млн грн залога. Однако он уплатить эту сумму не смог, поэтому САП направила в суд ходатайство об изменении меры пресечения - содержания под стражей с альтернативным правом внесения залога в 50 млн грн", — говорится в сообщении.

В конце концов, ВАКС арестовал Труханова на 60 суток с возможностью внесения залога.

Дело одесского "Краяна": что известно

Детективы НАБУ обвинили Одесский городской совет в том, что в сентябре его чиновники приобрели у частной компании здание бывшего имущественного комплекса завода "Краян" по завышенной цене – 185 млн грн. В то время как еще в начале 2016 года частная компания на аукционе купила это здание за 11,5 миллиона гривен.

Вырученные от городского совета деньги фирма-продавец пыталась перевести компании с признаками фиктивности. В НАБУ убеждены, что должностные лица мэрии и другие фигуранты дела присвоили 92 млн. грн. бюджетных средств.

Поэтому Труханова ранее даже задерживали в аэропорту "Борисполь". Однако в июле 2020 года Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова и других чиновников городского совета. 11 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение первой инстанции. С весны 2021 года ВАКС рассматривает дело Краяна.

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