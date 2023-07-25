Суд отправил под стражу одесского военкома Борисова на два месяца

Печерский суд Киева отправил под стражу бывшего начальника Одесского областного ТЦК Евгения Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.

По данным следствия, в период действия военного положения члены семьи подозреваемого по его поручению приобрели автомобили премиум-класса и недвижимое имущество в Королевстве Испания на общую сумму более 151 млн грн. При этом официальный общий доход семьи не покрывает эти расходы.

Кроме того, в начале декабря 2022 года подозреваемый, являясь военным должностным лицом, отвечающим за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не являлся на военную службу без уважительных причин.

Во второй половине декабря 2022 года должностное лицо, при отсутствии определенного для него Министерством здравоохранения заграничного лечения, путем обмана выехало за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и Королевстве Испания.

На суде Борисов заявил, что в любой момент у него может оторваться тромб.

Напомним, 24 июля ДБР задержал бывшего одесского военкома Борисова, скрывавшегося в Киеве.

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать", собрал ТСН.ua.

Читайте также: